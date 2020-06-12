Реформа здравоохранения будет продолжена в 2020г с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины"

Украина продолжит начатое 1 апреля 2020 года внедрение реформы финансирования системы здравоохранения, которая расширяет стратегические закупки медицинских услуг Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на неотложную, интенсивную и специализированную помощь, следует из меморандума Международному валютному фонду (МВФ) по новой программе stand by.

"Для того, чтобы закупки НСЗУ лучше обеспечивали пациентов, принятие решений НСЗУ будет прозрачно защищено от конфликта интересов, в частности, из-за запрета участия поставщиков услуг в управленческих структурах НСЗУ", – отмечается в документе, обнародованном МВФ и Минфином Украины.

Согласно ему, НСЗУ будет функционировать как единый плательщик в сфере общественного здравоохранения. Он также будет контролировать качество медуслуг.

"НСЗУ будет внимательно следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями поставщиков", - указывается в меморандуме.

Документ также предусматривает постепенное преобразование поставщиков (медуслуг - ИФ), находящихся в коммунальной собственности, в некоммерческие юридические лица, находящиеся в коммунальной собственности. Их финансирование будет основываться на контрактах, заключенных с НСЗУ.

Кроме того, меморандум предполагает завершение описания определенного финансируемого НСЗУ пакета медуслуг, который включает первичную, специализированную, паллиативную и неотложную помощь, а также возможность доплаты для пациентов в случае необходимости с обеспечением при этом доступности и качества.

Относительно лекарственного обеспечения меморандум предусматривает: в 2020 году Минздрав передаст закупку части основных лекарственные средства на аутсорсинг авторитетным международные организации. Кроме того, в этом году Минздрав начнет осуществлять тестовые закупки через ГП "Медицинские закупки Украины", используя систему ProZorro в соответствии с законом о госзакупках и лучшими международными практиками прозрачности и подотчетности.