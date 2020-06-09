Медицина

15:45 09.06.2020

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

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Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

Национальная полиция по заявлению Министерства здравоохранения открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биологической защиты, сообщил директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов.

"Как оказалось, уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока), открыто по статье о покушении на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению Минздрава, касается закупки костюмов, которая так и не состоялась", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Жумадилов сообщил, что во вторник утром он был вызван на допрос в Нацполицию по этому делу.

"Упомянутые статьи УК отнесены к подследственности НАБУ (Национального антикоррупционного бюро – ИФ). Следователи Нацполиции не объяснили, почему именно им прокуратура поручила следствие. Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости", - написал он.

Жумадилов также сообщил, что в ходе допроса "изъявил желание говорить на родном языке, то есть на крымскотатарском".

"Когда волнуюсь, мысли путаются и автоматически переходят на родной. На удивление, следователи оказались не готовы допрашивать на крымскотатарском. Нацполиция теперь будет искать переводчика с украинского на крымскотатарский", - сообщил он.

Как сообщалось, госпредприятие МЗУ 21 апреля заявило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям. Производителем костюмов выступила украинская компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом цене 396 грн за единицу.

Вместе с тем уже после проведения процедуры этих торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. комплектов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не выдвигал изначально.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.

29 апреля заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). По ее словам, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

При этом Шаталова в этот же день сообщила, что при поставке закупленных Минздравом в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теги: #полиция #жумадилов #минздрав #мзу
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