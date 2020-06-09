Медицина

10:44 09.06.2020

Возможность повторного инфицирования COVID-19 научно пока не подтверждена - Степанов

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Возможность повторного инфицирования COVID-19 научно пока не подтверждена - Степанов

Научного подтверждения возможности повторно инфицироваться коронавирусом пока не существует, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Коронавирусная болезнь COVID-19 – новая инфекция. Продолжаются ее исследования, в том числе возможность повторного инфицирования уже переболевших людей. Но научно доказанных статей или исследований, которые четко могут сказать, что это возможно, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые работают с Минздравом, такой информации пока не приводили",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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