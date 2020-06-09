Медицина

10:40 09.06.2020

Министр здравоохранения определился с кандидатом на должность главы НСЗУ

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Министр здравоохранения определился с кандидатом на должность главы НСЗУ

Министерство здравоохранения завершило отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), министр здравоохранения Максим Степанов определился с претендентом, которого он будет рекомендовать Кабмину.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом Степанов сообщил на брифинге в понедельник.

"Министр определился с кандидатурой претендента. Данные этого человека будут переданы в Кабмин, после всех согласительных процедур это лицо может быть назначено на должность", - сообщает Минздрав.

Записи собеседований министра с кандидатами размещены на "Ютюб-канале" Нацагенства по госслужбе.

Теги: #нсзу #степанов #минздрав
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