В Минздраве разрабатываются антикризисные меры для развития высокоспециализированных больниц - Степанов

В Министерстве здравоохранения разрабатывают антикризисные меры, которые предусматривают финансирование медицинских учреждений в объемах, которые позволят им развиваться и выйти на высокий уровень, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы исправим эту ситуацию в этом году так называемыми антикризисными мерами, чтобы такого плана больницы (детские медицинские центры – ИФ) не получали меньшее финансирование. Сейчас мы уже закончили расчеты и делаем соответствующее согласование с другими органами власти, чтобы мы это могли запустить. А уже с 2021 года это будет финансироваться с учетом того, что надо будет реформировать медицину и создать систему охраны здоровья. Чтобы высокоспециализированные медицинские учреждения были в тех условиях, которые дают им толчок для развития. Потому что если они будут развиваться, то качество медицины будет ежегодно повышаться и выйдет на высокий мировой уровень", - заявил Степанов на брифинге в воскресенье.

На примере незначительного финансирования Западно-украинского специализированного детского медицинского центра по программе прошлого руководства Минздрава министр отметил вероятность увольнения медработников этого заведения, уменьшения стандартов лечения из-за невозможности оказывать медицинскую помощь в таком объеме, как раньше, что сразу отразится на качестве медицины, которую могут предоставлять маленьким пациентам.

По словам Степанова, этот центр является учреждением, предоставляющий высокоспециализированную медицинскую помощь, которую получают ежегодно не менее 6 тыс. украинских детей. Она касается онкологии, неврологии, иммунологии, лечения орфанных заболеваний.