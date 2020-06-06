Медицина

13:47 06.06.2020

В Минздраве создали подразделение по вопросам трансплантации и лечения украинцев за границей

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В Минздраве создали подразделение по вопросам трансплантации и лечения украинцев за границей

Министерство здравоохранения Украины создало отдельное подразделение, задачей которого станут вопросы трансплантации и лечения украинских больных за границей, сообщает пресс-служба Минздрава на телеграмм-канале.

"Я хочу, чтобы количество украинских пациентов, которые лечатся за границей, постоянно уменьшалась, чтобы они лечились в Украине, чтобы развилась трансплантация в Украине. Для этого у нас есть все. Главное - у нас есть специалисты, способные делать трансплантацию. Надо только построить определенную систему, которая бы позволила это делать в Украине. Сейчас мы этим занимаемся ", - заявил министр здравоохранения на ежедневном брифинге.

Теги: #подразделение #трансплантация #минздрав #пациенты
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