В Минздраве создали подразделение по вопросам трансплантации и лечения украинцев за границей

Министерство здравоохранения Украины создало отдельное подразделение, задачей которого станут вопросы трансплантации и лечения украинских больных за границей, сообщает пресс-служба Минздрава на телеграмм-канале.

"Я хочу, чтобы количество украинских пациентов, которые лечатся за границей, постоянно уменьшалась, чтобы они лечились в Украине, чтобы развилась трансплантация в Украине. Для этого у нас есть все. Главное - у нас есть специалисты, способные делать трансплантацию. Надо только построить определенную систему, которая бы позволила это делать в Украине. Сейчас мы этим занимаемся ", - заявил министр здравоохранения на ежедневном брифинге.