Медицина

16:57 05.06.2020

ПРООН к концу года поставит в Украину препараты, закупленные за средства 2020г - Минздрав

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ПРООН к концу года поставит в Украину препараты, закупленные за средства 2020г - Минздрав

Согласно договоренности между Министерством здравоохранения и агентством Программы развития ООН (ПРООН), закупающим лекарственные средства для Украины, все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя, чтобы не допустить дефицита препаратов, сообщается на сайте ведомства.

"Мы сможем выполнить все закупки, о которых вы попросили, до конца этого года. То есть с этим все будет хорошо. Все как запланировано - так и будет", - процитировала пресс-служба Минздрава постоянную представительницу ПРООН в Украине Дафину Герчеву.

Кроме того, ПРООН поставит в Украину 250 тыс. респираторов для медиков, которые будут закуплены за средства Всемирного банка.

Ориентировочный срок поставки - конец июня - начало июля текущего года.

Теги: #минздрав #оон
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