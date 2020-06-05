Медицина

14:59 05.06.2020

Тариф 49 грн за амбулаторные медуслуги сформирован на основе официальных отчетов медучреждений за 2019г об объеме оказанных медуслуг – НСЗУ

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Тариф 49 грн за амбулаторные медуслуги сформирован на основе официальных отчетов медучреждений за 2019г об объеме оказанных медуслуг – НСЗУ

Тариф 49 грн за амбулаторную медуслугу сформирован на основе официальных отчетов медицинских учреждений об объеме оказанных ими медицинских услуг и консультаций за 2019 год.

Такую информацию сообщила сотрудница департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств Национальной служба здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак.

"Согласно данным бумажных отчетов учреждений, в 2019 году в Украине было проведено 262 млн консультаций (из которых около 65% - консультации узких специалистов), 1,6 млн малых операций, проведенных амбулаторно, 18,9 млн рентген-исследований, 23,7 млн УЗИ, 20,4 млн ЭКГ, 1,6 млн эндоскопий и около 4 млн других функциональных обследований. А теперь вопрос: действительно ли каждый гражданин Украины получал какую-то из перечисленных услуг минимум восемь раз в год", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук".

Фенчак отметила, что "если поделить весь бюджет на амбулаторную помощь по программе медицинских гарантий (ПМГ) на такое заоблачное количество услуг, о которых официально отчитались (за 2019 год), выходит средневзвешенный тариф - 49 грн".

"Это значит, что и в прошлом году услуга стоила примерно так же или даже меньше, но никто не озвучивал вам эту цифру, пряча за призрачным "содержанием заведений", - написала она.

Фенчак напомнила что по данным всеукраинского опроса "Индекс здоровья" в 2019 году к узким специалистам обратились 9,6% населения Украины, в среднем на одного пациента, который обратился к узкому специалисту, приходилось 2,3 визита в год.

При это по данным НСЗУ в мае 2020 года медучреждения, заключившие контракты с НСЗУ получат от Нацслужбы 737 млн грн.

Согласно данным электронной системы, в мае 2020 года в рамках ПМГ эти клиники предоставили 164,818 специализированных медуслуг на амбулаторном уровне.

"Таким образом, фактическая стоимость одной услуги в мае составляла около 4,5 тыс. грн. Даже если предположить, что часть услуг заведения не смогли внести в электронную систему здравоохранения из-за трудностей с работой в электронной системе здравоохранения, то стоимость все равно будет значительно выше 49 грн", - сообщила Фенчак.

Как сообщалось, в апреле Кабмин разрешил НСЗУ до 1 июля 2020 года финансировать медучреждения по глобальному бюджету и отложил до 1 июля 2020 года обязательное ведение медицинских записей и кодирование в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), кроме приоритетных амбулаторных и стационарных услуг.

Минздрав критиковал НСЗУ за расчет тарифов на амбулаторную медпомощь на уровне 49 грн за медуслугу.

Теги: #нсзу #медуслуги
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