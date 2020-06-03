Медицина

14:09 03.06.2020

Топ-10 крупнейших аптечных сетей консолидируют до 70% рынка в течение ближайших лет – прогноз

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Топ-10 крупнейших аптечных сетей консолидируют до 70% рынка в течение ближайших лет – прогноз

Десять крупнейших аптечных сети консолидируют до 70% розничного рынка лекарственных средств в течение ближайших лет, прогнозирует гендиректор фармкомании "Тева Украина" Дмитрий Спицин.

"Аптечный канал достаточно быстро и агрессивно консолидируется. Сейчас 10 крупнейших сетей занимают около 55% рынка. Я думаю, что еще через несколько лет эта доля вырастет до 70%. Кризисы ускоряют процессы поглощения", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Спицин также прогнозирует, что на фармрынке вызванный карантином из-за COVID-19 кризис "ускорит процесс слияний и поглощений, который и до этого шел, и ускорит процессы концентрации и консолидации в дистрибуционном канале".

"Это тоже достаточно ожидаемо, потому что кто был богат, тот стал богаче во время кризиса. Крупные компании будут продолжать процессы поглощений", - сказал он.

По словам Спицына, в настоящее время "дистрибуционный рынок и так уже достаточно сильно консолидирован, потому что три компании занимают 90% рынка. В том числе почти 80% рынка занимают две компании".

По данным комании SMD фармкомпания Teva по итогам 2019 года занимает восьмую позицию в розничном сегменте фамрынка Украины, ее доля составляет 2,7% в денежном выражении.


Полный текст интервью со Спицыным будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #тева #аптеки #спицин
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