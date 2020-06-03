Медицина

10:50 03.06.2020

Степанов: на строительство амбулаторий в Волынской и Ривненской областях по программе Всемирного банка за 5 лет использовали только 58% средств

1 мин читать
Степанов: на строительство амбулаторий в Волынской и Ривненской областях по программе Всемирного банка за 5 лет использовали только 58% средств

На строительство 32 медицинских амбулаторий в Волынской и 34 – в Ривненской областях по программе Всемирного банка за пять лет использовали только 58% средств, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Эти средства были выделены еще в 2015 году. Общий объем средств согласно договору – 214,7 млн грн. По состоянию на начало апреля, когда я возглавил Минздрав, из этих средств было использовано 58%. То есть у нас происходит простая ситуация: за пять лет не смогли использовать эти средства и построить амбулатории в Волынской и Ривненской областях", - сказал он.

При этом, говоря о текущей оценке ситуации, министр подтвердил дальнейшие намерения быстро достроить указанные объекты.

"Что мы делаем сейчас? Мы проанализировали суммы, которые выделялись на строительство амбулаторий, сейчас держим связь с главами ОГА, чтобы максимально быстро могли построить эти амбулатории и рассчитаться средствами, которые были выделены по этой программе. В некоторых амбулаториях все было на стадии проекта", – уточнил он.

Как сообщалось, часть амбулаторий в указанных областях готовы на 100%, часть - на стадии строительства.

Теги: #медреформа #амбулатории #бюджет #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 03.06.2020
Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

10:36 03.06.2020
Минздрав запросил около 2,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на закупку СИЗ - Степанов

Минздрав запросил около 2,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на закупку СИЗ - Степанов

10:35 03.06.2020
Степанов обвинил нардепа в желании сорвать собеседования с кандидатами на главу НСЗУ

Степанов обвинил нардепа в желании сорвать собеседования с кандидатами на главу НСЗУ

10:33 03.06.2020
Реконструкцию молекулярно-генетической лаборатории Института рака проведут до февраля 2021г - Степанов

Реконструкцию молекулярно-генетической лаборатории Института рака проведут до февраля 2021г - Степанов

01:22 03.06.2020
НСЗУ не получала от Минздрав никаких ориентиров и заданий относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках ПМГ

НСЗУ не получала от Минздрав никаких ориентиров и заданий относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках ПМГ

13:40 02.06.2020
Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

09:46 02.06.2020
Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ – Степанов

Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ – Степанов

09:37 02.06.2020
В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

19:44 01.06.2020
Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

15:39 01.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса – Степанов

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВОЗ не считают вторую волну коронавируса неизбежной, но призывают к осторожности

В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, новый корпус "Охматдета" откроют в конце июля – совещание у Зеленского

Аптеки Украины в апреле-2020 сократили продажи в натуральном выражении на 20% к апрелю-2019 – АПАУ

Клиниспытания "Амизона" на противодействие COVID-19 пройдут в семи медучреждениях – "Фармак"

Минздрав в 2020 г. направил на лечение за границу 316 пациентов

Минздрав предлагает увеличить штрафы за отпуск некачественных лексредств и лекарств без рецепта

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

На конкурс на должность главы НСЗУ подалось 28 человек – Степанов

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

До 80% жалоб на поломку оборудования в "скорых" снимаются после ознакомления с инструкцией – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА