Медицина

10:36 03.06.2020

Минздрав запросил около 2,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на закупку СИЗ - Степанов

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Минздрав запросил около 2,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на закупку СИЗ - Степанов

Министерство здравоохранения Украины запросило около 3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, в частности 2,4 млрд на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Общая сумма была около 3 млрд грн, из которых на средства индивидуальной защиты - около 2,4 млрд. Эти СИЗ, которые мы планируем закупить (маски, респираторы, очки, защитные костюмы), будут направлены в больницы первой волны, которые определены для борьбы с коронавирусом, в экстренную медпомощь, наши лабораторные центры, мобильные бригады. Расчеты проводились по соответствующей методике, которая используется во всем мире и рекомендована ВОЗ", - сказал он.

"Эти расчеты проводились, чтобы на месяц медики были обеспечены. Сумма, которая предусматривается, рассчитана после проведенного мониторинга цен. Понятно, что после проведения открытых торгов, где все закупки осуществляет ГП "Медицинские закупки Украины", у нас может быть экономия средств. И после того, как мы закупим весь объем СИЗ, определенный с помощью методик, мы уже увидим, какая сумма осталась, и я считаю, что на эти средства можно будет дополнительно закупить СИЗ", - добавил министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #сиз
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