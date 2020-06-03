Степанов обвинил нардепа в желании сорвать собеседования с кандидатами на главу НСЗУ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не смог провести собеседования со всеми участники отбора на должность главы Национальной службы здоровья Украины из-за "желания депутата, которая представляет определенную политическую силу, сорвать собеседования".

"Случилось неожиданность: депутат, которая представляет определенную политическую силу, выявила желание, как я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Такое алогичное и непонятное для меня поведение", - сказал он на брифинге в среду.

Степанов сказал, что в связи с тем, что "определенное количество собеседований этим нардепом была сорвано, нам нужно их закончить ".

"Я их сегодня-завтра закончу, и будет внесена соответствующая кандидатура на заседание правительства, где она будет назначена", - сказал он.

Собеседования с частью участников отбора проводились во вторник. В них было заявлено участие девяти кандидатов. По состоянию на вечер вторника прошли собеседования с шестью, НСЗУ вела трансляцию собеседований с ними.

Степанов проводил собеседования на платформе ZOOM, находясь в здании Минздрава. Во время собеседования народные депутаты Ольга Стефанишина ("Голос") и Лада Булах ("Слуга народа") попытались пройти в здание ведомства и провести трансляцию всех собеседований.

Министр обвинил Стефанишину в срыве собеседования. Прямой трансляции всех собеседований не было.