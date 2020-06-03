Реконструкцию молекулярно-генетической лаборатории Института рака проведут до февраля 2021г - Степанов

Реконструкция и оснащение молекулярно-генетической лаборатории Института рака, на которую в бюджете 2020 года предусмотрено 106 млн грн, будут завершены до января-февраля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"К началу апреля (когда Степанов возглавил Минздрав – ИФ) у нас даже не было проекта на реконструкцию этой лаборатории. Очень важно ее построить. Сейчас мы завершаем проект, потом будут проведены экспертизы и начнется строительство. По расчетам предприятия, которое будет осуществлять эту реконструкцию, мы должны завершить ее в январе-феврале следующего года, но я ставлю задание чтобы мы закончили до конца этого года", - сказал он.

По словам министра, реконструкция позволит проводить аллогенные трансплантации костного мозга в Институте рака.