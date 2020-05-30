В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, новый корпус "Охматдета" откроют в конце июля – совещание у Зеленского

Министерство развития громад и территорий Украины находится в полной готовности к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах, сообщили на традиционном селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19.

Президент подчеркнул, что уже сегодня ожидает список первой очереди отделений, которые будут осовременены, сообщает пресс-служба главы государства.

"Жизнь восстанавливается, и мы возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять, - подчеркнул Зеленский.

Из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

"Мы обещали отделения в июне. Понимаем – коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако необходимо современное отделение "Охматдета" открыть летом", - указал президент.

Дополнительно Зеленскому сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, ведь находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос.

Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.