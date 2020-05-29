Медицина

17:48 29.05.2020

Аптеки Украины в апреле-2020 сократили продажи в натуральном выражении на 20% к апрелю-2019 – АПАУ

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Аптеки Украины в апреле-2020 сократили продажи в натуральном выражении на 20% к апрелю-2019 – АПАУ

Аптеки Украины в апреле 2020 года сократили продажи всех групп товаров в натуральном выражении на 20% в по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил директор общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Владимир Руденко.

"В количестве упаковок, которые были реализованы в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падение, по данным аналитических компаний, превысило 20%. И это не только в сегменте "лекарственные средства", но и абсолютно во всех группах товаров, реализуемых через аптечные учреждения. Также отслеживается значительное падение в реализации медицинских изделий, диетических добавок, косметики", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Руденко отметил, что в середине марта в аптеках из-за объявления карантина "сложился спонтанный спрос на некоторые противовирусные лекарства, жаропонижающие препараты, иммуномодуляторы, дезрастворы и пр."

"Поликлиники уже в основном не принимали больных, а аптеки, в соответствии с приказом Кабмина, работали в обычном режиме. Пациенты в первую неделю покупали все, что на глаза попадалось, не думая, нужны им те или иные лекарственные средства, или нет. Так же как скупали в магазинах гречку, мыло, туалетную бумагу", - сказал он.

Руденко сообщил, что в этот период аптеки, учитывая спрос населения на лекарственные средства, сформировали дополнительные запасы и закупили товары у производителей и дистрибьюторов. "Но дальнейшее развитие событий, связанное с последующими карантинными ограничениями, остановкой всего общественного транспорта, внесло во все свои коррективы, и в работу аптек тоже. Покупательная платежеспособность населения упала. Люди, сидя дома, начали тратить средства исключительно на продукты питания, в аптеки стали заходить все меньше. Аптечный рынок значительно просел как в денежном, так и в натуральном выражении", - резюмировал Руденко.

Теги: #аптеки #продажа #апау
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