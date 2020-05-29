Клиниспытания "Амизона" на противодействие COVID-19 пройдут в семи медучреждениях – "Фармак"

Клинические испытания противовирусного препарата "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19 пройдут в семи медучреждениях.

Как сообщила пресс-служба производителя этого препарата АО "Фармак", клинические испытания "Амизона" пройдут в Винницкой, Волынской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Препарат, в частности, будут испытывать в двух больницах Ивано-Франковска - в областной клинической больнице, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, а также на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии Ивано-Франковского национального медицинского университета.

По словам главного санитарного врача Ивано-Франковской области Руслана Савчука, пациенты будут принимать участие в исследовании добровольно. Пациенты должны обязательно проходить ПЦР-диагностику, в течение 24 часов должен быть предоставлен результат исследования, и только тогда им можно присоединиться к тестированию лекарств. Пациент заключает соглашение с учреждением, предоставляя добровольное согласие соблюдать все требования.

"Украина должна испытать свои препараты. Все европейские страны имеют свои средства для лечения. Нам нужно этот перечень также увеличивать."Амизон "- один из таких препаратов. Вероятно, будут и другие", - сказал он.

Как сообщалось, фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в рамках международных исследований начала в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19.

Ранее ученые института медицинской вирусологии Франкфурта-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV–2 на клеточной модели - препарат тестировали на человеческих клетках, зараженных SARS-COV–2.

В настоящее время "Амизон" как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ представлен на рынках 11 стран мира, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно «Фармак» выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 году АО "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.