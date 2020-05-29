Минздрав в 2020 г. направил на лечение за границу 316 пациентов

Министерство здравоохранения в 2020 году направило на лечение за границу 316 граждан Украины, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"На заседании комиссии Минздрава по вопросам направления на лечение за границу 26 мая рассмотрели пять дел и приняли соответствующие решения, чтобы предоставить возможность направить пациентов на лечение за границу. Это те пациенты, которые нуждаются в трансплантации сердца. А в целом с начала с начала 2020 года комиссия приняла решение об осуществлении финансирования 316 граждан, которые получили возможность получения высокоспециализированной помощи за пределами Украины",- сказала она.