Медицина

11:21 29.05.2020

Минздрав предлагает увеличить штрафы за отпуск некачественных лексредств и лекарств без рецепта

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Минздрав предлагает увеличить штрафы за отпуск некачественных лексредств и лекарств без рецепта

Министерство здравоохранения предлагает увеличить штрафы за отпуск некачественных лекарственных средств и лекарств без рецепта, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав разработал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Чтобы обеспечить население Украины проверенными и качественными лексредствами и предотвратить спекуляции, совместно с Гослекслужбой (Государственной службой Украины по лексредствам и контролю за наркотиками - ИФ) мы намерены усилить административные санкции (повышение суммы штрафов - ИФ), повысить эффективность мер государственного контроля за ответственностью субъектов хозяйствования на фармрынке за отпуск некачественных лексредств и таких, которые не соответствуют требованиям госстандартов", - сказала она.

"Также предлагается усилить административные санкции за продажу лексредств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, за несоблюдение мер хранения лексредств, за невыполнение субъектами хозяйствования законных требований должностных лиц Гослекслужбы, которые в рамках полномочий осуществляют свои функциональные обязанности", - добавила замминистра.

Теги: #лекстредства #минздрав #штрафы
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