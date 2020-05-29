Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Медучреждения, которыми правительство расширило перечень больниц, борющихся с COVID-19, получат финансирование только за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Когда мы вошли в эпидемию, был определен четкий перечень больниц, которые должны работать с больными COVID-19. Также были разработаны соответствующие маршруты и утверждены на уровне каждой области. Но не всегда придерживались этих маршрутов (…) Этот перечень больниц на протяжении апреля постоянно увеличивался. Когда мы принимали постановление, были больницы первой волны, которые получали финансирование по одному пакету, и больницы, которые не входили в перечень, но лечили больных – им должна была быть осуществлена оплата за один месяц",- сказал он.

"Мы получили обращение от облгосадминистраций, которые нам предоставили перечень больниц, где на протяжении апреля лечились пациенты с коронавирусом. Мы считаем, если там лечился больной, то врачи должны получить повышенную зарплату и средства на лечение больных", - добавил министр.