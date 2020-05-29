Медицина

11:05 29.05.2020

Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

1 мин читать
Степанов: 110 медучреждений, которые включили в перечень больниц, лечащих COVID-19, получат финансирование только за апрель

Медучреждения, которыми правительство расширило перечень больниц, борющихся с COVID-19, получат финансирование только за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Когда мы вошли в эпидемию, был определен четкий перечень больниц, которые должны работать с больными COVID-19. Также были разработаны соответствующие маршруты и утверждены на уровне каждой области. Но не всегда придерживались этих маршрутов (…) Этот перечень больниц на протяжении апреля постоянно увеличивался. Когда мы принимали постановление, были больницы первой волны, которые получали финансирование по одному пакету, и больницы, которые не входили в перечень, но лечили больных – им должна была быть осуществлена оплата за один месяц",- сказал он.

"Мы получили обращение от облгосадминистраций, которые нам предоставили перечень больниц, где на протяжении апреля лечились пациенты с коронавирусом. Мы считаем, если там лечился больной, то врачи должны получить повышенную зарплату и средства на лечение больных", - добавил министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #финансирование #медучреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 29.05.2020
В России 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов - 232

В России 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов - 232

10:58 29.05.2020
Херсонская область готова стать пилотной при введении так называемых паспортов здоровья

Херсонская область готова стать пилотной при введении так называемых паспортов здоровья

10:56 29.05.2020
Минздрав должен утвердить противоэпидемические меры на предприятиях по правительственной антикризисной программе – Степанов

Минздрав должен утвердить противоэпидемические меры на предприятиях по правительственной антикризисной программе – Степанов

10:07 29.05.2020
Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу – Степанов

Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу – Степанов

10:00 29.05.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 15 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 15 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:49 29.05.2020
В Украине 429 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 495 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

В Украине 429 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 495 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

09:48 29.05.2020
В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки

В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки

09:46 29.05.2020
На конкурс на должность главы НСЗУ подалось 28 человек – Степанов

На конкурс на должность главы НСЗУ подалось 28 человек – Степанов

09:28 29.05.2020
Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

08:53 29.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

До 80% жалоб на поломку оборудования в "скорых" снимаются после ознакомления с инструкцией – мнение

Статданные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистический сценарий

Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Минздрав изучает вопрос о создании санэпидемслужбы

Фармфирма "Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Работники экстренной медпомощи не обеспечены современными протоколами ее оказания, защитой от нападений и страхованием от профрисков - ВСР

Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

Разрешение на проведение плановых операций стимулировало спрос на тестирование на COVID-19 частными лабораториями

Кабмин разрешил финансирование 2 неавтономизированных медучреждений третички Киева по ПМГ до конца 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА