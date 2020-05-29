На конкурс на должность главы НСЗУ подалось 28 человек – Степанов

На конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) зарегистрировались 28 человек, к концу дня пятницы будет определен способ проведения собеседований, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Должность главы НСЗУ очень важна в системе здравоохранения. Согласно соответствующим решениям Кабмина, был объявлен добор на главу НСЗУ. Сначала был объявлен прием документов к концу дня понедельника, после чего он был продлен до среды. Вчера вечером (в четверг – ИФ) мы получили оперативную информацию от управления персоналом НСЗУ (именно туда претенденты подавали свои резюме), что в целом зарегистрировали 28 человек В течение пятницы все документы будут обработаны, будет определен способ и место проведения непосредственно собеседования, которое я как министр должен буду провести, определиться с кандидатурой и вынести на рассмотрение правительства",- сказал он.

"Хотел бы отметить, что мне не интересна фамилия человека, который будет определен победителем. Для меня главное, чтобы этот человек был максимально эффективным и мог нормально построить работу НСЗУ ", - добавил министр.