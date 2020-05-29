Новая стратегия украинских медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны коронавируса

В Украине будет предложена другая стратегия борьбы с коронавирусом во время второй волны заболеваемости Covid-19 , направленная на избежание тотального карантина, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна ", - отметил Ляшко в эфире телеканала "Прямой".

Заболеваемость COVID-19 может пойти по сценарию гриппа, поэтому страна должна готовиться ко второй волне, подчеркнул он.

Также Ляшко добавил, что необходимо предпринимать меры для предупреждения одновременной циркуляции коронавируса и гриппа.