Статданные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистический сценарий

Статистические данные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистический сценарий, считают эксперты Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения", - сообщил на пресс-конференции в Киеве в четверг координатор рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко.

Бровченко подчеркнул, что в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших".

"Мы надеемся, что мы сможем победить эту болезнь", - сказал он.

При этом ученый отметил что "позитивные прогнозы касаются того случая, когда смягчение карантинных ограничений не сильно отразится на общей ситуации".

Он подчеркнул, что в процессе смягчения карантина крайне необходимо соблюдать ряд ограничений, в частности социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты.

Бровченко подчеркнул, что "фазу плато мы прошли, она длилась около двух недель, двух первых недель мая, и около 10 мая у нас есть стойкое снижение".

"Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза плато, она длилась около 2-х недель, мы фазу плато преодолели. С точки зрения математики фаза плато и есть пиком, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели", - сказал директор института.

"Наши прогнозы исходят из того, что такая тенденция будет сохраняться. Мы понимаем, что карантинные меры ослабляются, и эта тенденция может не сохраниться", - сказал он.

Бровченко привел пример Польши, где эпидемия развивалась по подобному сценарию и где после существенного смягчения карантинных ограничений в течение двух недель у них "начался рост заболеваемости, не катастрофический, но существенный".

"Они по этому поводу не сильно переживают, не отменяют ограничения, мотивируя это тем, что эти вспышки носят локализованный характер, они вовремя локализуют их и могут с ними справиться. Важно не только, сколько именно у нас случав заболевания, но и где именно они происходят. Это мгновенная вспышка в каком-то общежитии, которую можно выявить и локализовать, или это однородное распространение по всему населению", - сказал он.

Бровченко прогнозирует, что в ближайшее время количество выздоровевших должно превышать количество заболевших.

"Мы прогнозируем, что если карантинные ограничения несущественно повлияют на характер распространения, то эта тенденция сохранится на последующий период", - сказал он.

Бровченко также предположил, что с учетом данных о летальности заболевания общее количество заболевших в Украине за счет бессимптомных случаев может быть в 3-5 выше, чем это зафиксировано в настоящее время.

"Есть много бессимптомных заболевших. Но, согласно исследованиям, бессимптомные больные, как правило, заражают остальных меньше, они менее заразны, чем больные с симптомами", - сказал он, отметив, что ЦОЗ фиксирует рост выявления бессимптомных заболевших.

Он также высказал мнение, что, исходя из данных об уровне смертности от COVID-19 в глобальном масштабе, Украина имеет дело с несколько иным, менне агрессивным штамом вируса. При этом отметил, что в настоящее время нет данных о том, насколько устойчивым может быть иммунитет к вирусу Sars-Cov-2.

"Пока неизвестно, сколько этот иммунитет держится, но мы все-таки рассчитываем, что будет вакцина. Однако вакцина будет работать только тогда, когда будет сохраняться иммунный ответ на перенесенное заболевание", - сказал он.

В свою очередь академик НАНУ Сергей Комисаренко отметил, что критическими показателями в процессе распространения эпидемии является "репродуктивное число", показывающее, сколько человек может заразить один инфицированный при условии отсутствия каких-либо карантинных ограничений и специальных мер защиты.

"Если это число больше единицы, то эпидемия развивается, если меньше единицы - стихает. Мы оцениваем этот показатель в целом по Украине на уровне 0,8-0,85, это очень неплохой показатель, но он может существенно отличаться по регионам", - сказал он.

Ученый отметил, что послабление карантинных мероприятий может увеличить этот показатель. В частности, мировая практика показывает, что открытие или закрытие общественного транспорта может изменить этот показатель на 10% в зависимости от того, как организована работа транспорта.

"Мы рассматривали два сценария: увеличение контактности на 10% и на 20%. При увеличении на 10% ничего страшного не произойдет, при увеличении более чем на 10% мы можем получить не катастрофический, но рост, на который нужно будет реагировать", - сказал он.

При этом Комисаренко подчеркнул, что на период смягчения карантина очень важна сознательность граждан.

"Когда люди гуляют без масок, они должны понимать, что могут быть угрозой. Масштабы второй волны будут во многом зависеть от сознательности людей", - сказа он.