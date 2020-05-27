Работники экстренной медпомощи не обеспечены современными протоколами ее оказания, защитой от нападений и страхованием от профрисков - ВСР

Работники экстренной медпомощи не обеспечены защитой от нападений, страхованием и современными протоколами оказания медпомощи, отмечает Всеукраинский совет реанимации (ВСР).

Как сообщается в пресс-релизе ВСР, посвященном Всемирному дню экстренной медицинской помощи, работники скорой помощи часто становятся жертвами нападения на медиков на выездах.

"Важно изменить законодательство и установить ответственность за нападение на медицинских работников", - подчеркивает ВСР.

Кроме того, в общественной организации считают необходимым обеспечить медиков страхованием от профессиональных и бытовых рисков, возникающих при работе, а также обеспечить должной и справедливой материальной и нематериальной мотивацией для повышения статуса скорой помощи и уважения в обществе. Кроме того, медработники нуждаются в обеспечении достойными условиями труда, в частности за счет ремонта на подстанциях, и комнатами отдыха, говорится в релизе.

ВСР подчеркивает, что служба скорой помощи должна работать в соответствии с современными протоколами, внедрение которых снижает вероятность ошибки и алгоритмизирует работу.

Кроме того, работники скорой помощи должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты для безопасной работы с пациентами, в том числе во время эпидемии COVID-19, а служба скорой помощи должна быть оснащена современными автомобилями и оборудованием, которое используется во всем мире.

"В Украине в настоящее время отсутствует стратегия развития отрасли экстренной медицинской помощи. В частности, началась подготовка парамедиков, но система здравоохранения к ним еще не готова. Должны быть построены новые стандартизированные приемные отделения, но по сути ведется небольшая реконструкция без единого универсального проекта. Можно сделать ремонт, поставить оборудование, где ничего не будет работать без протоколов и их внедрения на местах, этот компонент полностью отсутствует", - подчеркивают члены ВСР.

Всемирный день экстренной медицинской помощи (Emergency Medicine Day) отмечается 27 мая. Он был учрежден в 2018 году Европейским обществом экстренной медицины. Украина является членом Европейского общества экстренной медицины в лице ВСР.