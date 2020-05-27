Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцины - ИФ) уйдет год-полтора... Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю", - заявил Фаучи.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала в апреле газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.