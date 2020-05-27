Медицина

16:54 27.05.2020

В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

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В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

В Украине по состоянию на 27 мая провели 1,355 тыс. ИФА-тестов, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

В настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

В целом диагностирование COVID-19 в Украине проводят по меньшей мере 62 лаборатории, включая 15 частных. По состоянию на 27 мая, всего исследовано 312,532 тыс. образцов методом ПЦР и ИФА.

Наибольшее количество ПЦР-исследований провели Киевский городской лабораторный центр - 25,714 тыс., Винницкий областной лабцентр - 19,234 тыс., Черновицкий областной лабцентр – 17,237 тыс., Черкасский областной лабцентр – 14,621 тыс. и Запорожский областной лабцентр - 13,846 тыс. исследований.

Теги: #коронавирус #украина #тесты #цоз
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