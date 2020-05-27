Медицина

15:20 27.05.2020

Разрешение на проведение плановых операций стимулировало спрос на тестирование на COVID-19 частными лабораториями

2 мин читать
Разрешение на проведение плановых операций стимулировало спрос на тестирование на COVID-19 частными лабораториями

Разрешение на проведение плановых операций и госпитализаций, приостановленных из-за карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, стимулировало спрос на проведение тестирования на COVID-19 частными лабораториями, сообщила главный врач диагностического центра "МедЛаб" Анна Концурак.

"В связи с выходом нормативных актов Минздрава о порядке госпитализации плановых пациентов с другими соматическими заболеваниями, а также в связи с заинтересованностью пациентов и их работодателей проводить скрининговые исследования спрос достаточно высок", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Концурак сообщила, что мощности "МедЛаб" позволяют выполнить до 1500 ПЦР- и порядка 2000-ИФА-тестов в сутки, не теряя мощности во всех остальных исследованиях.

"В случае необходимости количество выполняемых тестов в день может быть увеличено за счет привлечения дополнительных ресурсов", - сказала она.

Концурак уточнила, что в настоящее время "МедЛаб" выполняет ПЦР-тестирование SARS CoV 2 методом PCR Real-Time, ИФА-тесты на антитела IgG SARS CoV 2 и IgМ SARS CoV 2, а также быстрые тесты (IgM, IgG) на COVID-19. При этом объем инвестиций в запуск тестирования на COVID-19 Концурак она не назвала, сославшись на коммерческую тайну.

В то же время Концурак отметила, что спрос на тестирование на COVID-19 существует как со стороны корпоративного сектора, так и со стороны частных клиентов и пациентов, которым необходимо пройти такой тест.

Как сообщалось, с 5 мая украинские клиники возобновили проведение плановых операций и госпитализаций, однако оно разрешается только после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.

Теги: #медицина #лаборатории #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 27.05.2020
Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

15:44 27.05.2020
Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

15:36 27.05.2020
Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

14:27 27.05.2020
Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

14:18 27.05.2020
ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

13:00 27.05.2020
Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

12:43 27.05.2020
Болгария передала партию средств защиты для украинских медиков

Болгария передала партию средств защиты для украинских медиков

12:37 27.05.2020
В больницах Киева от коронавируса лечатся 154 человек, из них 46 в тяжелом состоянии - мэр

В больницах Киева от коронавируса лечатся 154 человек, из них 46 в тяжелом состоянии - мэр

12:36 27.05.2020
Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

10:34 27.05.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 18 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 18 областях Украины и в Киеве – СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил финансирование 2 неавтономизированных медучреждений третички Киева по ПМГ до конца 2020г

Степанов: Минфин согласовал паспорт бюджетной программы, позволяющий МЗУ начать закупки лексредств

Степанов: принимать решение об исключении гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 будут специалисты

Препараты от болезни Гоше эффективны в лечении COVID-19, считают в Израиле

ГП "МЗУ" проводит верификацию ТЗ для закупки 200 аппаратов ИВЛ в рамках закупок для борьбы с COVID-19

НСЗУ в апреле в рамках ПМГ оплатила медуслуги по приоритетным направлениям 47,2 тыс. украинцам

Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки - главсанврач

Ляшко: мы привлекли лаборатории для ликвидации очередей на ПЦР-тестирование, увеличения количества тестирований

Ляшко: после проверки отстранен от должности руководитель Днепропетровского обласного лабцентра

ИФА-тестирование будет проводиться для определения количества переболевших – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА