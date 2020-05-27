Разрешение на проведение плановых операций стимулировало спрос на тестирование на COVID-19 частными лабораториями

Разрешение на проведение плановых операций и госпитализаций, приостановленных из-за карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, стимулировало спрос на проведение тестирования на COVID-19 частными лабораториями, сообщила главный врач диагностического центра "МедЛаб" Анна Концурак.

"В связи с выходом нормативных актов Минздрава о порядке госпитализации плановых пациентов с другими соматическими заболеваниями, а также в связи с заинтересованностью пациентов и их работодателей проводить скрининговые исследования спрос достаточно высок", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Концурак сообщила, что мощности "МедЛаб" позволяют выполнить до 1500 ПЦР- и порядка 2000-ИФА-тестов в сутки, не теряя мощности во всех остальных исследованиях.

"В случае необходимости количество выполняемых тестов в день может быть увеличено за счет привлечения дополнительных ресурсов", - сказала она.

Концурак уточнила, что в настоящее время "МедЛаб" выполняет ПЦР-тестирование SARS CoV 2 методом PCR Real-Time, ИФА-тесты на антитела IgG SARS CoV 2 и IgМ SARS CoV 2, а также быстрые тесты (IgM, IgG) на COVID-19. При этом объем инвестиций в запуск тестирования на COVID-19 Концурак она не назвала, сославшись на коммерческую тайну.

В то же время Концурак отметила, что спрос на тестирование на COVID-19 существует как со стороны корпоративного сектора, так и со стороны частных клиентов и пациентов, которым необходимо пройти такой тест.

Как сообщалось, с 5 мая украинские клиники возобновили проведение плановых операций и госпитализаций, однако оно разрешается только после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.