Кабмин разрешил финансирование 2 неавтономизированных медучреждений третички Киева по ПМГ до конца 2020г

Кабинет министров Украины разрешил финансирование по Программе медгарантий (ПМГ) Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, которые не автономизировались, до конца 2020 года.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

"Проектом акта предлагается разрешить финансирование через Программу медгарантий двум медучреждениям Киева, которые предоставляют высокоспециализированную медицинскую помощь, но не были автономизированы и сейчас не могут работать по ПМГ. Мы устраняем эту проблему. В частности, это Киевская городская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза" и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, относительно которых Киевская горгосадминистрация (КГГА) не приняла решение об автономизации",- сказал в ходе заседания Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

"Также исключение действует только до 31 декабря 2020 года, а КГГА поручается принять меры по превращению этих медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия",- добавил Степанов.