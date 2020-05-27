Медицина

10:18 27.05.2020

Степанов: принимать решение об исключении гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 будут специалисты

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Степанов: принимать решение об исключении гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 будут специалисты

Рабочая группа в ближайшее время будет принимать решение относительно исключения гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19 в связи с прекращением клинических испытаний препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы отслеживаем все происходящее в мире. На этой неделе будет собираться рабочая группа. Она состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи. С учетом последних рекомендаций ВОЗ, с учетом того, что происходит в мире, в США, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого препарата они будут принимать решение, которое затем будет представлено мне на утверждение. Этим должны заниматься исключительно специалисты", - плодчеркнул министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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