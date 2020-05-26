Медицина

18:35 26.05.2020

Препараты от болезни Гоше эффективны в лечении COVID-19, считают в Израиле

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Препараты от болезни Гоше эффективны в лечении COVID-19, считают в Израиле

Израильские ученые выяснили, что медицинские препараты, разработанные для лечения болезни Гоше, эффективны в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщила во вторник газета The Jerusalem Post со ссылкой на доклад Израильского института биологических исследований.

В докладе говорится, что "инфекции SARS-CoV-2 снижают жизнеспособность клеток до 40%", однако в случае применения в лечении COVID-19 таких препаратов, как "Элиглустат" и "Ремдесивир", жизнеспособность клеток повышается до 75-100%.

Это означает, что данные препараты, используемые при лечении болезни Гоше, "оказывают противовирусное действие на клинический изолят SARS-CoV-2 в лабораторных условиях". При этом отмечается, что одна доза препаратов способна в течение 24-48 часов подавить репликацию вируса. Кроме того, они убивают инфицированные клетки, что предотвращает развитие заражения.

Эффективность препаратов отметили также в министерстве обороны Израиля.

"Это (исследование - ИФ) указывает на возможность препаратов лечить различные вирусные заболевания, в том числе во время последующих вспышек новых вирусов, как только они будут клинически одобрены", - говорится в заявлении минобороны.

Как сообщает The Jerusalem Post, сейчас ученые проводят клинические испытания препаратов на животных. В случае, если результаты будут такими же, как результаты исследования в лаборатории, терапия в скором времени может стать доступной для общественного пользования.

Исследования показали, что данные лекарства оказывают такое же действие при лечении вируса гриппа А, вируса лихорадки Западного Нила и вируса лихорадки Синдбис.

Ранее в этом месяце сообщалось, что ученым из Израильского института биологических исследований удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины.

Кроме того, недавно институт успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах. Вскоре институт начнет следующий этап испытаний - на других животных, а затем - на человеке. Отмечается, что в случае, если исследование пройдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

Теги: #коронавирус #израиль
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