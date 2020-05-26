ГП "МЗУ" проводит верификацию ТЗ для закупки 200 аппаратов ИВЛ в рамках закупок для борьбы с COVID-19

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) проводит верификацию техзадачи для закупки 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках закупок для борьбы с COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, ИВЛ – самая сложная позиция для закупок в рамках борьбы с COVID-19

"Минздрав направил нам технические характеристики того, что им нужно, но проблема в том, что получить 200 ИВЛ сейчас очень сложно - все выкуплены. Плюс характеристики ИВЛ могут быть зауженными с тем, чтобы только у одного производителя был такой вид товара. Поэтому мы просим рынок проанализировать эти характеристики и дать нам информацию, есть ли на складах поставщиков эти товары, могут ли они их поставить. Если увидим неконкурентные условия, будем обращаться в Минздрав и Кабмин, чтобы расширить эти условия", – пояснили в МЗУ, добавив, что соответствующие запросы поставщикам разосланы вчера ночью.