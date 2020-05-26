Медицина

12:19 26.05.2020

НСЗУ в апреле в рамках ПМГ оплатила медуслуги по приоритетным направлениям 47,2 тыс. украинцам

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НСЗУ в апреле в рамках ПМГ оплатила медуслуги по приоритетным направлениям 47,2 тыс. украинцам

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) оплатила медицинские услуги по приоритетным направлениям 47,763 тыс. украинцам.

Как сообщает НСЗУ, в частности, среди приоритетных направлений наибольшее количество медицинских услуг предоставлено роженицам. По данным электронной системы здравоохранения, в апреле роддома и многопрофильные больницы в рамках договора с НСЗУ предоставили 18,530 тыс. услуг по приоритетным пакетам медицинской помощи при родах. При этом из них 4,277 тыс. родов – кесарево сечение.

Кроме того, в апреле НСЗУ оплатила медпомощь по приоритетному направлению в сложных неонатальных случаях 2,490 тыс. новорожденным, из них 213 – рожденным с весом до 1,5 кг.

Медучреждения также пролечили почти 6,5 тыс. украинцев с инфарктом или инсультом, 13,5 тыс. пациентам было сделано эндоскопические обследования и маммография в рамках приоритетных услуг ПМГ.

По данным НСЗУ, наибольшее количество договоров для лечения острого инсульта заключили медучреждения Ивано-Франковской области (14), для лечения острого инфаркта - Днепропетровской области (6).

На медпомощь при родах заключили больше учреждений во Львовской области (28), на медпомощь в случае сложных неонатальных случаях подписано в Киеве (9). Больше всего контрактов на раннее выявление рака подписали медучреждения Днепропетровской области (49).

Как сообщалось, с 1 апреля в Украине стартовала первая Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

На обеспечение ПМГ выделено 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн направлено на первичную медпомощь. НСЗУ также подписала контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд грн.

В рамках ПМГ НСЗУ определила пять приоритетных направлений, финансируемых по повышенному тарифу: лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, помощь при родах, помощь в сложных неонатальных случаях и инструментальные обследования для раннего выявления рака (мамография, эндоскопия, т.д.).

Теги: #нсзу #медреформа #услуги
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