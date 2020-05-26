Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки - главсанврач

Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки за весь период работы, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Относительно зарплат сотрудников лабораторий, которые сегодня работают с COVID-19, правительство выделило дополнительно 650 млн грн для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава. Из них 280 млн грн определены на зарплату работников лабцентров. В ближайшее время будет утвержден паспорт бюджетных программ, под эти средства. И работники лабораторий также получат 300% надбавки за весь период работы с больными коронавирусной болезнью и контактными",- сказал он.