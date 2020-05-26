Медицина

10:05 26.05.2020

Ляшко: после проверки отстранен от должности руководитель Днепропетровского обласного лабцентра

1 мин читать
Ляшко: после проверки отстранен от должности руководитель Днепропетровского обласного лабцентра

Руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра отстранен от должности по результатам проверки лаборатории, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Проверялась референс-лаборатория Днепропетровского областного лабораторного центра. По итогам проверки установлено нарушение некоторых алгоритмов тестирования в некоторые дни в этом центре. По результатам нарушений принято решение отстранить от работы руководителя лабораторного центра. Кроме того, дело передано в правоохранительные органы, которые сейчас оценивают правомерность действий должностных лиц в лабцентре",- сказал он.

Теги: #коронавирус #ляшко #тестирование #минздрав #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 26.05.2020
Аппараты ИВЛ от "Vodafone Украина" доставили в украинские больницы

Аппараты ИВЛ от "Vodafone Украина" доставили в украинские больницы

10:41 26.05.2020
8,9 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 174 смерти - наивысший показатель по числу умерших

8,9 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, 174 смерти - наивысший показатель по числу умерших

10:34 26.05.2020
Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки - главсанврач

Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки - главсанврач

10:34 26.05.2020
Ляшко: мы привлекли лаборатории для ликвидации очередей на ПЦР-тестирование, увеличения количества тестирований

Ляшко: мы привлекли лаборатории для ликвидации очередей на ПЦР-тестирование, увеличения количества тестирований

10:28 26.05.2020
В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

10:02 26.05.2020
У еще троих военнослужащих из Львовской и Черкасской области подтвержден COVID-19

У еще троих военнослужащих из Львовской и Черкасской области подтвержден COVID-19

10:01 26.05.2020
ИФА-тестирование будет проводиться для определения количества переболевших – Степанов

ИФА-тестирование будет проводиться для определения количества переболевших – Степанов

10:00 26.05.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины – СНБО

09:57 26.05.2020
На третьем этапе послабления карантина откроют спортзалы и бассейны - Ляшко

На третьем этапе послабления карантина откроют спортзалы и бассейны - Ляшко

09:56 26.05.2020
Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня – Степанов

Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина против коронавируса из соображений безопасности

Минздрав Украины намерен внедрить и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медуслуги

"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

Украинское законодательство должно дать возможность фармпроизводителям купить лицензию на выпуск вакцины от COVID-19 – Жебровская

"Фармак" применит разработанный немецкими учеными протокол клиниспытаний эффективности противовирусного препарата от COVID-19 – Жебровская

Минздрав Украины совместно с сервисом DOC.ua ввели бесплатные медицинские онлайн консультации до 1 июня

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

У МЗУ есть экспертиза для закупки лекарств, по закупкам медоборудования будет консультироваться с производителями

Проблема медреформы в одновременном реформировании финансирования медучреждений и внедрении кодирования услуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА