Ляшко: после проверки отстранен от должности руководитель Днепропетровского обласного лабцентра

Руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра отстранен от должности по результатам проверки лаборатории, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Проверялась референс-лаборатория Днепропетровского областного лабораторного центра. По итогам проверки установлено нарушение некоторых алгоритмов тестирования в некоторые дни в этом центре. По результатам нарушений принято решение отстранить от работы руководителя лабораторного центра. Кроме того, дело передано в правоохранительные органы, которые сейчас оценивают правомерность действий должностных лиц в лабцентре",- сказал он.