ИФА-тестирование будет проводиться для определения количества переболевших – Степанов

ИФА-тестирование будет использоваться с целью скрининга, чтобы определить количество лиц, уже переболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Приказом Минздрава четко установлен алгоритм ИФА-тестирования, четко установлен круг лиц и случаев, к которым применяется ИФА-тестирование. Если мы говорим в целом об ИФА-тестировании, то это не является диагностическим методом установления диагноза - единственным методом является ПЦР. Если, например, людям с симптомами ОРВИ или коронавирусной болезни методом ПЦР диагноз не установлен, то внедряется ИФА-тестирование или тестируются с целью скрининга, чтобы установить, какое количество людей уже переболело",- сказал он.

Помимо этого, министр сообщил, что лабораторного оборудования для ИФА-тестирования, в частности в частных лабораториях, намного больше, чем для ПЦР-тестирования.