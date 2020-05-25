Медицина

23:42 25.05.2020

Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

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Минздрав планирует создать в больницах 3-месячный запас СИЗ

 

Минздрав планирует создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) непосредственно в больницах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны создать трехмесячный запас всех СИЗ. Мы сейчас рассчитываем, какой объем финансовых средств необходим, чтобы создать этот запас непосредственно в больницах", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Степанов подчеркнул, что "государственные закупки должны проводиться исключительно через ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ)".

"Я даже никогда об этом не спорил, но меня интересует, чтобы ГП МЗУ делало эффективную закупку", - сказал он.

В свою очередь, глава Всеукраинского сети людей живущих с ВИЧ/СПИД Дмитрий Шерембей напомнил, что СИЗ для медиков, работающих с пациентами с Covid-19, кроме Минздрава закупали также волонтеры и благотворительные фонды. При этом цена защитного  костюма, по его словам составляла от 135 до 240 грн за штуку, в то время, как Минздрав закупил костюмы по цене около 500 грн за штуку.

"Есть решение антикоррупционного комитета Верховной Рады  конкретно  по этим костюмам – провести сравнение, посчитать  сколько гуманитарной помощи заехало и завозились ли такие костюмы как закупил Минздрав, как гуманитарная помощь. Мы сейчас ждем выводов, Счетная палата ведет расследование", - сказал он.

Теги: #больницы #украина #минздрав
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