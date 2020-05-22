Медицина

16:51 22.05.2020

Минздрав Украины намерен внедрить и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медуслуги

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Минздрав Украины намерен внедрить и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медуслуги

Министерство здравоохранения планирует внедрить и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на министра Максима Степанова.

"Мы проводим изменения в медицинской реформе и, конечно, есть принципы, от которых не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно, чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая ", - он Степанов на встрече с представителем ООН в Украине Оснат Лубрани.

По словам министра, один из приоритетов ведомства - развитие и внедрение электронных систем, в частности eHealth.

Теги: #минздрав #тарифы
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