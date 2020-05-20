Медицина

19:01 20.05.2020

"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

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"Фармаку" нужна покупка или объединение с другими компаниями - возможности органического роста исчерпали себя – Жебровская

Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) нуждается в покупке или объединении с другими компаниями - возможности для органического роста исчерпали себя, считает глава набсовета фармкомпании Филя Жебровская.

"Мы много лет привлекали кредиты, в том числе от Европейского банка реконструкции и развития, инвестировали в технологические линии. Мы уже видим, что на сегодня органический рост компании ограничен, нам нужна покупка или объединение с другими компаниями. Мы в поисках", - сообщила пресс-служба компании со ссылкой на Жебровскую.

По словам главы набсовета, компания несколько лет изучает возможность покупки компании в Европе.

Вместе с тем, сообщила Жебровская, "Фармак" реализует проект по локализации производства в Узбекистане.

"Мы там занимаем шестую позицию на местном фармакологическом рынке. Там мы планируем построить сначала таблеточное производство, а потом все будет зависеть от того, как нам удастся научить местных специалистов. У нас уже подписан меморандум с Министерством здравоохранения Узбекистана. Если запустим там производство, покроем продукцией и Казахстан, и Таджикистан - весь тот регион", - сказала она.

Теги: #фармак #планы #объединение
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