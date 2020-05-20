Медицина

19:00 20.05.2020

Украинское законодательство должно дать возможность фармпроизводителям купить лицензию на выпуск вакцины от COVID-19 – Жебровская

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Украинское законодательство должно дать возможность фармпроизводителям купить лицензию на выпуск вакцины от COVID-19 – Жебровская

Украинское законодательство должно дать возможность фармпроизводителям купить лицензию на выпуск вакцины от COVID-19, которая может быть разработана иностранными компаниями, считает глава набсовета фармацевтической копании АО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Украинское законодательство должно предоставить возможность, чтобы мы могли купить или использовать лицензию, возможно, платить роялти, чтобы у нас появилась возможность выпускать эту вакцину", - цитирует ее пресс-служба компании.

Жебровская отметила, что возможность покупки лицензии на выпуск вакцины от COVID-19 на украинских производственных мощностях позволит снизить цену этой вакцины на 15-20% по сравнению с закупкой уже готового продукта.

Как сообщалось, "Фармак» не исключает возможности присоединения к консорциуму, который Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) совместно с ВОЗ создал для разработки вакцины от COVID-19. ЕИБ выделил этому консорциумы EUR 7,6 млрд.

В середине мая "Фармак" в рамках международных исследований начал в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн. В 2015 году "Фармак" открыл собственное производство субстанций в Шостке (Сумская обл.), которые производит около 20% субстанций для потребностей компании. Инвестиции в строительство этого завода составили $40 млн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #фармпроизводители #жебровская
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