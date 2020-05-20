"Фармак" применит разработанный немецкими учеными протокол клиниспытаний эффективности противовирусного препарата от COVID-19 – Жебровская

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) применит разработанный немецкими учеными протокол клиниспытаний эффективности противовирусного препарата, который производит "Фармак", для лечения COVID-19, сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу НС компании Филю Жебровскую.

"Этот препарат прошел испытание не на людях и показал хорошие результаты. Нам нужно дойти до клинических испытаний и провести их, чтобы уже осенью мы знали, что этот препарат действенный, и он может бороться с вирусом COVID-19. Нам серьезно помогли немецкие ученые. Они правильно подготовили протокол клинических испытаний для того, чтобы мы по всем необходимым критериям исследовали, работает этот препарат. Это большая, кропотливая и недешевая работа", - сказала она.

Жебровская напомнила, что противовирусный препарат, эффективность которого при COVID-19 планирует испытать "Фармак" исследуется также зарубежными исследовательскими центрами.

"Есть хорошие исследования в Оксфордском и Франкфуртском университетах по нашему противовирусному препарату", - сказала она.

Вместе с тем, Жебровская отметила, что для разработки вакцин от COVID-19 необходимы значительные финансовые ресурсы, которых в настоящее время Украина и украинские фармкомпании не имеют.

"Европейский инвестиционный банк сделал вместе в ВОЗ консорциум и выделил EUR7,6 млрд для разработки вакцин против COVID-19. Ни "Фармак", ни Украина, к сожалению, не имеют таких финансовых мощностей. Возможно, мы сможем присоединиться на каком-то этапе к этим работам", - сказала она.

Как сообщалось, в середине мая "Фармак" в рамках международных исследований начал в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19.

Ранее ученые института медицинской вирусологии Франкфурта-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV–2 на клеточной модели. В настоящее время "Амизон" как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ представлен на рынках 11 стран мира, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

В 2015 году "Фармак" открыл собственное производство субстанций в городе Шостка (Сумская обл.), которые производит около 20% субстанций для потребностей "Фармака". Инвестиции в строительство завода по производству субстанций в Шостке составили $40 млн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.