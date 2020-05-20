Медицина

12:20 20.05.2020

У МЗУ есть экспертиза для закупки лекарств, по закупкам медоборудования будет консультироваться с производителями

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У МЗУ есть экспертиза для закупки лекарств, по закупкам медоборудования будет консультироваться с производителями

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) располагает достаточной экспертизой для проведения эффективной закупки лекарственных средств, а по вопросам закупки медоборудования будет проводить консультации с производителями и операторами рынка, сообщил директор госпредприятия МЗУ Арсен Жумадилов.

"По состоянию на сегодня в МЗУ есть категорийная экспертиза по лекарственным средствам и медизделиям, которые закупаются по программам Минздрава, а это 37 направлений, в том числе онкология, сердечно-сосудистых заболеваний, антиретровирусная терапия, гемофилия и другие. У достаточно знаний, чтобы самостоятельно сформировать и четко определить предмет закупки", - сказал он в ходе онлайн-форума "Трансформации здравоохранения" во вторник.

Жумадилов напомнил, что МЗУ не формирует перечень закупаемых препаратов, номенклатуру закупки формирует Минздрав.

Вместе с тем он отметил, что закупка медоборудования, в частности, компьютерных томографов, не является стандартной закупкой. "Когда мы закупаем что-то, что мы не закупаем стандартно, мы действуем по двум алгоритмам. Первый – обращаемся ко всем поставщикам, абсолютно открыто и прозрачно, собираем их всех вместе, стараемся услышать, где есть основные моменты. Второй путь – закупки профессиональных консультационных услуг, чтобы правильно подготовить тендерную документацию", - сказал он.

"Если до нас будут доведены задания по закупкам в форме поручения Минздрава относительно закупок оборудования, то мы будем действовать именно таким образом", - сказал Жумадилов.

При этом он отметил, что МЗУ не получало поручения на закупку компьютерных томографов для борьбы с COVID-19.

Теги: #лекарства #жумадилов #мзу
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