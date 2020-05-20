Медицина

11:38 20.05.2020

Проблема медреформы в одновременном реформировании финансирования медучреждений и внедрении кодирования услуг

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Проблема медреформы в одновременном реформировании финансирования медучреждений и внедрении кодирования услуг

Болевые точки медицинской реформы – это одновременное реформирование финансирования медучреждений и кодирование медуслуг, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы дорабатываем расчетные модели. Проведенный нами анализ показал больные точки. Первое – что касается одновременного реформирования и системы DRG, то есть это кодирование медуслуг, которые предоставляются больницами. Это непонятно для врачей. Мы видим, что подготовительный период для них был очень короткий, мы видим, что система электронного взаимодействия и система скопления данных несовершенны. Врачей в апреле по второму кругу просили заполнить некоторые отчеты и большое количество таблиц. Соответственно, е-сервисы, которые должны были быть настроены, а люди - обучены работе с ними, - все это не было подготовлено. Это создало нагрузку для врачей, которые работают в медицинской системе", - сказала она.

"С другой стороны, мы одновременно реформировали финансовую систему обеспечения медучреждений. И этих две вещи сразу не делала ни одна страна в мире – или внедрялось дополнительное кодирование медуслуг, или реформировали систему финансирования", - добавила замминистра.

Теги: #медреформа #минздрав
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