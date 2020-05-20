Медицина

10:13 20.05.2020

Пациентские организации призывают обратиться к донорам с просьбой о гумпоставке лекарств из-за задержки госзакупок

2 мин читать
Пациентские организации призывают обратиться к донорам с просьбой о гумпоставке лекарств из-за задержки госзакупок

Пациентские организации призывают Министерство здравоохранения обратиться к донорским организациям с просьбой о гуманитарной поставке лекарственных средств в связи с задержкой закупок лекарств за средства госбюджета 2020 года.

Об этом пациенсткие организации БФ "Пациенты Украины", БО "Сеть 100% Жизнь", "Дети с гемофилией", а также БФ "Таблеточки" заявляют в открытом письме министру здравоохранения Максиму Степанову, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Государственные закупки лекарств по 38 программам, финансируемых за счет государственного бюджета Украины, которые должны были начаться в феврале-марте 2020 года, до сих пор не начались. По публичной информации ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), лекарства для тяжелобольных пациентов начнут заканчиваться через три месяца", - заявляют пациенты.

По их информации без лекарств уже в сентябре останутся новорожденные с расстройствами дыхания, онкобольные дети, люди, живущие с ВИЧ. Кроме того, под угрозой прерывания ежедневного приема жизненно необходимых препаратов могут оказаться пациенты с орфанными заболеваниями, пациенты с гемофилией, с раком крови и другими тяжелыми хроническими болезнями.

Пациенсткие организации обращают внимание, что "до сих пор не начались закупки стентов для лечения инфарктов у около 40 тыс. украинцев, и больницы не смогут предоставить услуги по бесплатному лечению инфарктов, которое определено как приоритетное направление для системы здравоохранения".

Авторы письма также подчеркивают, что "общественно важная информация о наличии закупленных государством лекарств и медицинских средств по всем нозологиям не публикуется, что делает все более сложными усилия пациентских организаций в поиске дополнительного финансирования на лекарства для пациентов, которые могут умереть от прерывания лечения".

"В бюджете 2020 года запланирован исторический максимум финансирования программы государственных закупок лекарств – 9,8 млрд грн. Эти бюджетные средства не используются, старт тендерных процедур заблокирован пять месяцев, уже два из которых вы управляете министерством", - напоминают пациенты министру здравоохранения.

Они также отмечают, что госпредприятие МЗУ и международные организации не могут начать закупки, пока Минздрав не примет восемь приказов, проекты которых разработаны и переданы в Минздрав, и не подпишет договора с определенными постановлением Кабмина международными организациями.

"Если, закупочные процедуры начнутся завтра, что невозможно, первые препараты могут приехать к пациентам только в первой половине 2021 года, так как процедуры закупок длятся от двух до четырех месяцев, также необходимо время на поставку и производства для части лекарств", - заявляют пациентские организации.

Теги: #лекарства #гумпомощь #минздрав #пациенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 20.05.2020
Министр здравоохранения рекомендовал измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в офисах

Министр здравоохранения рекомендовал измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в офисах

09:57 20.05.2020
Людям с клиническими симптомами COVID-19 будут проводить ПЦР- и ИФА-тестирование - Степанов

Людям с клиническими симптомами COVID-19 будут проводить ПЦР- и ИФА-тестирование - Степанов

09:45 20.05.2020
Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

09:45 20.05.2020
Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

09:21 20.05.2020
В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

20:13 19.05.2020
Визия перерасчета второго этапа медреформы в Украине будет представлена через несколько дней

Визия перерасчета второго этапа медреформы в Украине будет представлена через несколько дней

19:55 19.05.2020
Защитные костюмы для медиков доставлены в Украину, заверяет глава Минздрава

Защитные костюмы для медиков доставлены в Украину, заверяет глава Минздрава

15:00 19.05.2020
Министр здравоохранения Степанов: "Реформы в медицине - это самые сложные реформы в любой стране мира " (часть II)

Министр здравоохранения Степанов: "Реформы в медицине - это самые сложные реформы в любой стране мира " (часть II)

14:30 19.05.2020
Министр здравоохранения Степанов: "Реформы в медицине - это самые сложные реформы в любой стране мира" (часть I)

Министр здравоохранения Степанов: "Реформы в медицине - это самые сложные реформы в любой стране мира" (часть I)

13:36 19.05.2020
Второй этап медреформы в Украине запускался на основе поверхностных расчетов – Степанов

Второй этап медреформы в Украине запускался на основе поверхностных расчетов – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ МЗУ

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

ЖУМАДИЛОВ МИНЗДРАВ МЗУ

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

КОРОНАВИРУС ПРЕПАРАТ ИСПЫТАНИЯ

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

ПОСЛЕДНЕЕ

Государство полностью выплатит медикам 300% за лечение пациентов с COVID-19 – Зеленский

Финалисты конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром, НСЗУ ожидает скорейшего назначения главы (уточненная)

СУП призвал Раду принять законопроект о введении на фармрынке Украины "положения Болар"

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

В Украине должна быть индивидуальная лицензия на медпрактику – Степанов

В Украине много лабораторий могут устанавливать результаты ИФА-тестирования на COVID-19 – Степанов

Степанов: мы вскоре начнем закупки лексредств, поставки будут в конце 2020г – в 2021г

Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва закупок лексредств

КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения

Степанов: заявления медучреждений об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение – это разные вещи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА