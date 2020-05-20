Пациентские организации призывают обратиться к донорам с просьбой о гумпоставке лекарств из-за задержки госзакупок

Пациентские организации призывают Министерство здравоохранения обратиться к донорским организациям с просьбой о гуманитарной поставке лекарственных средств в связи с задержкой закупок лекарств за средства госбюджета 2020 года.

Об этом пациенсткие организации БФ "Пациенты Украины", БО "Сеть 100% Жизнь", "Дети с гемофилией", а также БФ "Таблеточки" заявляют в открытом письме министру здравоохранения Максиму Степанову, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Государственные закупки лекарств по 38 программам, финансируемых за счет государственного бюджета Украины, которые должны были начаться в феврале-марте 2020 года, до сих пор не начались. По публичной информации ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), лекарства для тяжелобольных пациентов начнут заканчиваться через три месяца", - заявляют пациенты.

По их информации без лекарств уже в сентябре останутся новорожденные с расстройствами дыхания, онкобольные дети, люди, живущие с ВИЧ. Кроме того, под угрозой прерывания ежедневного приема жизненно необходимых препаратов могут оказаться пациенты с орфанными заболеваниями, пациенты с гемофилией, с раком крови и другими тяжелыми хроническими болезнями.

Пациенсткие организации обращают внимание, что "до сих пор не начались закупки стентов для лечения инфарктов у около 40 тыс. украинцев, и больницы не смогут предоставить услуги по бесплатному лечению инфарктов, которое определено как приоритетное направление для системы здравоохранения".

Авторы письма также подчеркивают, что "общественно важная информация о наличии закупленных государством лекарств и медицинских средств по всем нозологиям не публикуется, что делает все более сложными усилия пациентских организаций в поиске дополнительного финансирования на лекарства для пациентов, которые могут умереть от прерывания лечения".

"В бюджете 2020 года запланирован исторический максимум финансирования программы государственных закупок лекарств – 9,8 млрд грн. Эти бюджетные средства не используются, старт тендерных процедур заблокирован пять месяцев, уже два из которых вы управляете министерством", - напоминают пациенты министру здравоохранения.

Они также отмечают, что госпредприятие МЗУ и международные организации не могут начать закупки, пока Минздрав не примет восемь приказов, проекты которых разработаны и переданы в Минздрав, и не подпишет договора с определенными постановлением Кабмина международными организациями.

"Если, закупочные процедуры начнутся завтра, что невозможно, первые препараты могут приехать к пациентам только в первой половине 2021 года, так как процедуры закупок длятся от двух до четырех месяцев, также необходимо время на поставку и производства для части лекарств", - заявляют пациентские организации.