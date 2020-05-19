Второй этап медреформы в Украине запускался на основе поверхностных расчетов – Степанов

Второй этап реформы системы здравоохранения (реформа амбулаторной и стационарной медпомощи) запускался на основе поверхностных расчетов, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Степанов отметил, что анализ реформы проводился, в частности, на основе информации НСЗУ и местных департаментов здравоохранения. "Мы начали запрашивать и анализировать информацию от НСЗУ, через которую идет финансирование, анализировать ситуацию в регионах, параллельно запрашивать информацию у департаментов здравоохранения в регионах, общаться непосредственно с лечебными учреждениями, причем абсолютно разных специализаций. Мы это назвали аудитом", - сказал он.