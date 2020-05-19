Медицина

13:27 19.05.2020

У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

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У Минздрава нет конфликта с ГП "МЗУ" – Степанов

Министерство здравоохранения Украины не имеет конфликта с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Как у Минздрава может быть конфликт с предприятием, органом управления которого он является? МЗУ это обычное предприятие, не производственное со сложными процессами. Это предприятие просто должно проводить закупки и выполнять свои функции", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Степанов также сообщил, что документы для получения госпредприятием МЗУ статуса центральной закупочной организации готовит Минэкономики.

"Естественно, мы подали документы, которые были нужны от Минздрава, чтобы МЗУ получил такой статус. Я не понимаю, почему это не было сделано в 2018-19 годах, для меня это загадка", - сказал он.

Степанов уверен, что "этот вопрос будет решен достаточно быстро".

"Я в состоянии сделать так, чтобы ГП "МЗУ" выполняло свои задачи, закупало как можно более качественную продукцию по как можно более низким ценам и по прозрачно системе», - подчеркнул он.

Теги: #степанов #минздрав #мзу
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