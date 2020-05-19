Медицина

10:11 19.05.2020

В Украине много лабораторий могут устанавливать результаты ИФА-тестирования на COVID-19 – Степанов

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В Украине много лабораторий могут устанавливать результаты ИФА-тестирования на COVID-19 – Степанов

В Украине большое количество лабораторий, которые могут устанавливать результаты ИФА-тестирования (тестирование на наличие антител в организме) на COVID-19, что позволит увеличить количество тестирований, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Мы считаем, что это (ИФА-тестирование - ИФ) необходимо внедрить в Украине, это увеличит количество тестирований. Мы сможем расширить перечень людей, которых необходимо тестировать. Это будут люди с симптомами коронавирусной болезни, люди из групп риска, контактные. Увеличение тестирования позволит более управляемо регулировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной болезнью в Украине. Кроме того, у нас большее количество лабораторий, которые могут устанавливать результаты ИФА-тестирования, они, в частности, есть в больницах", - сказал он.

"У нас есть несколько производителей ИФА-тестов - украинские и иностранные. Мы будем выбирать тех производителей, которые верифицированы и подтверждены или в ЕС, или нашими лабораториями", - добавил Степанов.

Теги: #тестирование #степанов #минздрав #коронавирус
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