Степанов: мы вскоре начнем закупки лексредств, поставки будут в конце 2020г – в 2021г

Министерство здравоохранения заканчивает утверждение нормативных документов для проведения закупок лекарственных средств за средства госбюджета 2020 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Когда мы пришли в министерство в апреле, то увидели разбалансированность в закупках, полную неготовность и беспорядок в этом направлении. Это также не составленный до конца перечень лексредств с количеством и потребностью, которая необходима на закупку 2020 года (это те лекарства, которые приедут в конце 2020-го и в 2021 году в основном). Мы увидели отсутствие нормативной базы, которую нужно было урегулировать согласно законодательству. Мы разработали нормативные документы, подали на рассмотрение Кабмина, и перечень был принят. Необходимо еще принять ряд нормативных документов, которые заканчивают процедуру утверждения, и тогда начнется процедура закупки", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что министерство держит процедуру закупок на личном контроле и понимает, что и когда нужно поставлять.

"Если мы говорим о поставке лексредств, которые закупались за средства госбюджета по отдельной программе, она осуществляется из двух источников: закупка через международные организации и через ГП "Медицинские закупки Украины". На это предусмотрены средства – около 10 млрд грн в бюджете 2020 года. Если мы говорим о лексредствах, которые поставляются в 2020 году, то сейчас мы получаем лекарства, закупленные за средства 2018 и 2019 годов, есть еще неиспользованные средства за 2017 год", - добавил Степанов.

Помимо этого, министр напомнил о недофинансировании больниц, в частности психиатрических, инфекционных, а также противотуберкулезных диспансеров и многих районных больниц. По его словам, Минздрав уже заканчивает расчеты механизмов финансирования указанных медучреждений