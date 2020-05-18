Медицина

17:37 18.05.2020

Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва закупок лексредств

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Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва закупок лексредств

Пациентские организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить министра здравоохранения Максима Степанова и взять под личный контроль закупку лекарственных средств, сообщила пресс-служба БФ "Пациенты Украины".

"Министерство здравоохранения Украины срывает закупку лекарств, вакцин и медицинских изделий для тяжелобольных украинцев за бюджетные средства 2020 года. Ежегодно закупки осуществляются по 38 различным направлениям на централизованном уровне. Министр здравоохранения Максим Степанов и его профильная заместитель Светлана Шаталова до сих пор не подписывают критически необходимые документы для старта закупок и скрывают реальную информацию об остатках препаратов для пациентов", - отмечается в сообщении.

В БФ подчеркнули, что по информации ГП "Медицинские закупки Украины" через три месяца у больных с проблемами дыхания, онкологией, ВИЧ, начнут заканчиваться лекарства. Что касается остальных программ, то данных по наличию лексредств нет.

"Для старта закупок через ГП "Медицинские закупки Украины" Минздрав должен принять восемь документов, которые уже несколько месяцев блуждают по коридорам министерства. Об этом публично заявили в ГП "Медицинские закупки Украины". Для старта закупок через международников - должны быть определены эти организации и подписаны соответствующие договоры. Ничего из перечисленного Минздравом до сих пор не сделано", - подчеркнули пациентские организации, добавив, что эти документы необходимы лишь для старта закупок, а сами процедуры закупок длятся от двух до четырех месяцев и, кроме того, еще нужно время на поставку, а иногда и на изготовление лекарств.

"Даже при условии, что закупочные процедуры начнутся уже завтра, то первые препараты могут приехать к пациентам только в первой половине 2021 года", - добавили в БФ.

Пациентские организации видят в такой ситуации "коррупционную составляющую".

"Это повторение сценария 2014 года, когда Минздрав довел ситуацию до абсолютного отсутствия препаратов в регионах только с одной целью - чтобы в конце года быстро закупить лекарства у своих. Все это закончилось тогда большими схемами и настоящим фармацевтическим мародерством", - отмечается в сообщении.

Теги: #пациенты_украины #степанов #кадры #закупки
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