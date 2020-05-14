ГП "МЗУ" отсрочило тендеры по программе онкологии за средства госбюджета-2020 из-за новой редакции закона о публичных закупках, объявит их с 1 июня - Жумадилов

Закупки госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) лекарственных средств и медизделий по программе лечения онкологии за средства госбюджета 2020 года отложены из-за вступившей в силу новой редакции закона о публичных закупках, будут объявлены с 1 июня, сообщил директор МЗУ Арсен Жумадилов.

"Мы планировали дозакупки в первую очередь. Были готовы уже в марте объявлять тендеры. Будем объявлять тендеры с 1 июня, как только получим соответствующие решения Минздрава. Это направление приоритетно, но сроки существенно сдвинулись, в том числе и потому что вступила в силу новая редакция закона о публичных закупках", - сказал он.

Жумадилов также сообщил, что МЗУ будет закупать лекарственные средства для лечения инсульта (программа лечения сердечно-сосудистых заболеваний - ИФ).

"Лекарственные средства по инсультам - одно из приоритетных направлений, которые мы будем объявлять, как только запустим наши закупки", - сказал он.

Вместе с тем Жумадилов сообщил, что поставки препаратов, которые будут закуплены за средства госбюджета 2020 года, начнутся в декабре, но в больницах есть определенный складской запас этих медпрепаратов.

Жумадилов также сообщил, что МЗУ не будет закупать ПЦР-тесты и другие товары для борьбы с COVID-19, так как госпредприятие исключили из казначейской сети по этим закупкам.