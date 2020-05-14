Медицина

14:31 14.05.2020

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

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МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

Госпредприятие "Медициснкие закупки украины" (МЗУ) не будет проводить закупки по поручениям Министерства здравоохранения, если в этих поручениях до проведения торгов будет указан победитель, заявил директор госпредприятия МЗУ Арсен Жумадилов.

"Поручения Минздрава о закупке, которые к нам поступают, должны содержать существенные условия этой закупки - предмет закупки, характеристики, ориентировочную цену и общая сумма. Если будет поручение о закупке у конкретной компании, я буду обращаться в Минздрав с тем, чтобы к нам поступали поручения, в которых Минздрав точно понимал, что он хочет получить, но это поручение не должно содержать информацию о потенциальном победителе", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в четверг, комментируя заявление Минздрава от планируемой закупке аппаратов ИВЛ у отечественного производителя.

"К нам поручение о закупке ИВЛ не поступало. И если оно поступит в такой форме, мы будем обращаться в Минздрав с обращением, чтобы они переосмыслили поручение и предоставили его в соответствии с действующим законодательством", - уточнил Жумадилов.

Он подчеркнул: участники проводимых МЗУ торгов должны осознавать и понимать, что, безусловно, получат контракт, если предоставят наиболее экономически выгодное предложение в соответствии со всеми требованиями к предмету закупки.

"Если участник, подавший наиболее выгодное предложение, после этого будет иметь еще какие-то встречи в Минздраве, какие-то телефонные звонки с творческими требованиями, чтобы эта закупка была согласована, то это дискредитирует наше госпредприятие как прозрачного и эффективного закупщика. Любой потенциальный участник наших закупок дважды подумает, стоит ли ему входить в наши тендеры", - сказал Жумадилов.

Как сообщалось, ранее в интервью одному из интернет-изданий министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ГП "МЗУ" проведет закупку 200 аппаратов ИВЛ у украинской компании UTAS.

Теги: #жумадилов #минздрав #мзу
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