Министр здравоохранения требует от НСЗУ ускорить подписание договоров с медучреждениями, борющимися с COVID-19

От Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) министр здравоохранения Максим Степанов требует ускорить подписание контрактов с медицинскими учреждениями, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом, чтобы медики скорее получили 300%-ную надбавку к зарплате.

"Требую от Национальной службы здоровья как от центрального органа исполнительной власти, который в полном объеме обеспечен всем необходимым для заключения договоров и средствами для выплат, ускорить процесс подписания договоров. Хочу напомнить, что медицинские работники ожидают обещанную заработную плату. От скорости работы НСЗУ зависит, когда медработники получат свою зарплату за апрель", - сказал Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.